Justin Bieber’dan yeni single: Yummy

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber 2020 yılına hızlı bir giriş yaptı. “Yummy” adlı single, dört yıl sonra ilk solo şarkısı olma özelliği taşıyor. Justin bir süredir sosyal medya hesabından yeni şarkısı için geri sayım yapıyordu.

Bieber’dan bu yıl içinde bir albüm, belgesel ve turne gelmesi bekleniyor.

Geçen sene bahar aylarında müziğe ara verdiğini açıklayan Bieber, bu arayı şu sözlerle duyurmuştu; “Bütün ergenliğim ve 20’li yaşlarımın başı boyunca turnelerdeydim. Fark ettiğim ve sizin de gördüğünüz gibi son turnemde mutsuzdum. Bunu hak etmiyorum ve siz de haketmiyorsunuz. Enerjik, eğlenceli, canlı bir gösteri için para ödüyorsunuz ama ben size bunu veremedim. Birçoğumuz gibi ben de arayışlara giriyorum, deniyor ve yanılıyorum. Şimdi ise çoğumuzun sahip olduğu köklü sorunları onarmaya odaklandım, böylece darmadağın olmaktan kurtulurum. Evliliğimi sürdürebilir ve istediğim gibi bir baba olabilirim. Müzik benim için çok önemli ama hiçbir şey ailem ve sağlığımdan önce gelmiyor.”