Mansur Yavaş: Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent olmuştu…

Ankara Tiyatroları’nın sezon açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Özellikle son yıllarda biliyorsunuz Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent olmuştu. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz.” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş Birliği ile ‘Ankara Tiyatroları Sezon Açılış Şenliği', Gazi Park'ta gerçekleştirildi. Sezon açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

“SANATÇILARIMIZI VE OYUNLARI ÇOK ÖZLEDİK”

Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Gazi Park'ta bu açılışa katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yavaş, “Maalesef Cumhuriyetin geliştiği kadar, ülkemizin geliştiği kadar sanatta çok geliştiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent olmuştu. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ YÜZYILA HEP BİRLİKTE ADIM ATACAĞIZ”

Yavaş, başkenti sanatın da başkenti yapmakta kararlı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılından başlayarak Sakarya Zaferi'ne ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşıyoruz. İnşallah 100. yılı hep birlikte coşkuyla kutlayıp, ikinci yüzyıla hep birlikte adım atacağız. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle tiyatrolarımız sanattan uzak kaldı, Ankara da sanattan uzak kaldı ama özledik. Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları özledik onlar da alkışları özlediler. İnşallah bugünden itibaren Ankara'nın her yerinde sanatın her türlüsünü ve özellikle tiyatroların perde demesiyle birlikte onları alkışla buluşturacağız, biz de sanata doyacağız.”

SANATÇILAR VE SANATSEVERLERİ BULUŞTURAN ŞENLİK

Ankara'daki özel tiyatroların stant açtığı ve oyunlarını tanıttığı sezon açılış şenliği; jonglör, uzun adam, kukla, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama ve çeşitli atölyelerle sanatçıları ve sanatseverleri de buluşturdu.

Gazi Park'ta tiyatroların sahne gösterilerini Ankaralılarla birlikte izlemenin heyecan verici olduğunu vurgulayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “7'den 70'e herkes burada. Ankara bundan sonraki günlerde de sanat dolu, kültür dolu bir sezonu yaşayacak. Hep birlikte imrendiğimiz ve özlediğimiz sanat dolu etkinlikleri doya doya gerçekleştireceğiz” derken, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, “40'a yakın özel tiyatro gönüllü olarak bir araya geldi. Büyük bir etkinlikle tiyatro sezonu açılıyor. Kentteki bütün mahalleler ortak bir alanda buluştular. Kültür ve sanat adına tiyatro sezonunu büyük bir karnavalla açıyorlar. Ankara kültür ve sanatın başkenti olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKENT TİYATROLARINDAN SANATTA SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Ulus Zafer Anıtı'nın önünde sezon açılışına ilişkin basın açıklaması yapan Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği (ANTİYAP) Başkanı Ali Nihat Yavşan, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlara seslenerek tiyatrolara destek vermelerini istedi.

Ankara'da 35 özel tiyatronun sezon açılışı ile yeniden umutlandıklarını ve festivaller yaparak dünya ile kültürel köprü kurmayı hedeflediklerini belirten Yavşan, “Cumhuriyetimiz 100. Yılına yaklaşırken tiyatro seferberliği ilan edelim. Her yerde tiyatronun yeniden doğmasına izin verelim, tiyatrolara destek olalım. Yeni sahneler yapalım ki tiyatrolara yuva olsun. Yeni sahneler açalım ki seyircilerimize nefes olsun” dedi.