Matrix filminin kodları suşi tarifiymiş

'The Matrix' filminin en akılda kalıcı konseptlerinden biri yeşil renkli bilgisayar kodları oldu. Aslında o kodlar Japonca suşi tarifiymiş. Kodları tasarlayan Simon Whiteley anlattı.

Hollywood’un kült yapımlarından biri olan ‘The Matrix’ filminin en çarpıcı konseptlerinden biri olan yeşil bilgisayar kodlarının suşi tarifi olduğu doğrulandı.

Kodları tasarlayan Simon Whiteley, kodlarla ilgili olarak “Japon olan eşimin suşi tarifleri kitabından faydalanarak kodları oluşturdum” açıklamasında bulundu.

Avustralya’da Animal Logic adlı yapım şirketinde çalışan Simon Whiteley kodların hikayesini şöyle anlatıyor:

* İlk versiyonları sunduğumuzda kodlar farklıydı. Yapımcı ve yönetmenler Lana ve Lilly Wachowski bunları beğenmedi. Yeterince geleneksel gözükmediğini düşündüler.

* Onlar çok modern veya kimsenin bir şeye benzetemeyeceği türde dizaynlar istemiyorlardı. Japon kültüründen, hatta Manga kültüründen bir şeyler olmasını istediler.

Whiteley bunun üzerine Japon olan eşine danışmış ve onun kitaplarına göz atmış. Bu kitaplardan en çok ilgisini çeken de bir suşi tarifleri kitabı olmuş ve buradaki karakterlerin kodun temelini oluşturmak için kullanılmasını uygun bulmuş.