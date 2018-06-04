Mert Erez’in ilk öykü kitabı ‘Şerefli Mağlubiyetler Antolojisi’ okurlarla buluştu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mert Erez’in yedi farklı öyküsünden oluşan ‘Şerefli Mağlubiyetler Antolojisi’ Küllük Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Şerefli Mağlubiyetler Antolojisi’nin arka kapağında, kitapla ilgili şu yazı yer alıyor:

“Yüksekten düşen bir cisim saniyede yaklaşık 5 metre yol alır. 2. saniye sonunda ise bu mesafe 20 metreye kadar çıkar. Düşme hızı ise her saniye biraz daha ivme kazanır. Hayır bunları bir yerde okumadım. Hepsini düşerken öğrendim. Buradan düştüğümde, eğer ölmezsem neler olacağını biliyorum. Birden fazla organım paramparça olacak. Çünkü yüksekten düşmeler sıklıkla çoklu organ yaralanmalarına sebep olur. Beynimde kalıcı hasarlar oluşacak. Ön kol kemiklerim, el ve ayak bileklerim düşüş yönüme göre öncelik göstererek un ufak olacak. Düşerken kalp krizi geçirebilir ya da hava basıncından nefessiz de kalabilirim. Bütün bunların içinde eğer şanslıysam sadece ölürüm.”

MERT EREZ KİMDİR?

1993 yılında Balıkesir’de doğan genç yazar, radyo televizyon ve gazetecilik eğitimleri aldı. Kısa film ve belgeseller yaparak birçok festivalde gösterim ve ödüller kazandı. Mert Erez spor ve edebiyat dergilerinde de yazmaya devam ediyor.