Motofest On The Road 3 Eylül’de İstanbul’dan yola çıkıyor

Motofest On The Road, 8 şehir, 8 konser ve bin 815 kilometre sürüş yoluyla 3-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rain Dogs Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, rotadaki her durakta konser ve parti düzenlenecek.

Festival rotası İstanbul, Hendek, Ankara, Kütahya, Antalya, Denizli, Fethiye ve Palamutbükü’nden oluşacak.

Rotanın herhangi bir yerinde veya tamamında motorcular ve motor kulüpleri festivale katılabilecek.

Etkinliğin ana sürüş kadrosunun 40 motosiklet, 10 otomobil, 2 güvenlik aracı ve 1 sanatçı kulis aracından oluşması planlanıyor.

Festivalde katılıma açık olacak 2. grup ise yeterli katılım sağlandığında 20 motor ile sınırlandırılacak.

Oyuncu, müzisyen, sanatçı, iş insanı, yazar ve yönetmenlerin de yer aldığı etkinlik, 2022’de yüzlerce motosiklet sürücüsünün katılımıyla Eskişehir, Kütahya, Denizli, Muğla ve İzmir’de düzenlenmişti. (AA)