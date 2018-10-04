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Müslüm filminin afişi yayınlandı
Müslüm filminin afişi yayınlandı
Müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını güçlü prodüksiyon, etkileyici bir sinematografiyle beyazperdeye aktaran Müslüm filminin afişi yayınlandı.
Kültür Sanat 4 Ekim 2018 - 15:51

Can Ulkay ve Ketche'nin yönettiği, sanatçının acılarla olduğu kadar büyük başarılarla da taçlanmış hayatını Hakan Günday ve Gürhan Özçifçi'nin kaleme aldığı filmin afişi yayınlandı. Macar, Green Room ajansı tarafından tasarlanan afiş, retro tarzıyla dikkat çekiyor ve geçmişi bugünle harmanlıyor.

Bu özel afiş; Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğini, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişileri, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'u, Müslüm Baba fanlarını ve şarkılarında kendisinden izler bulan her yaştan dinleyicilerini merkeze alıyor.

BU AY VİZYONA GİRİYOR

26 Ekim Cuma günü tüm Türkiye'de vizyona girecek filmde Timuçin Esen Müslüm Gürses'i, Zerrin Tekindor Muhterem Nur'u canlandırıyor. CGV Mars'ın dağıtımını üstlendiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli, Şahin Kendirci bulunuyor.

muslum
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