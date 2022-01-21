Netflix açıkladı: “Squid Game evreni daha yeni başladı”

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan ve tüm dünyadan hayranlara sahip olan Squid Game 2. sezon onayı alırken Netflix CEO'su Ted Sarandos da Squid Game evreninin yeni başladığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Yayınlanmasıyla beraber tüm dünyada popüler hale gelen ve izlenme rekorları kıran Squid Game için Netflix devam kararını aldı. Netflix CEO’su Ted Sarandos yeni dönem için yapılan bir toplantıda “Squid Game evreni daha yeni başladı” derken, hayranların yeni bir sezondan çok daha fazlasını görebileceğini de belirtti.

Video akış platformu, Squid Game’i büyüme potansiyeli gördüğü şovlarla aynı kategoriye koyuyor. Hatta oyunlar ve diğer ürünlerle birlikte canlı deneyimler için potansiyel olarak görülüyor.

Sarandos, Squid Game’in ikinci sezonu, oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekibiyle ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

DİZİNİN YARATICISINDAN AÇIKLAMA

Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk ise daha önce ikinci sezonla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “İkinci sezon için çok fazla baskı, çok fazla talep. Bu yüzden neredeyse bize başka seçenek bırakmadığınızı hissediyorum! Ama gerçekten ikinci bir sezon olacağını söyleyeceğim. Şu anda planlama sürecindeyim.”

Hwang, çıkış yapan yıldız Lee Jung-jae’nin ana karakter Seong Gi-hun olarak geri döneceğini de ekledi.

Squid Game, yayınlandığı ilk 28 gün içinde aboneler tarafından 1,65 milyar saatten fazla izlenerek Netflix’in en çok izlenen dizisi olarak yeni bir rekor kırdı. Dizi aynı zamanda toplamda dört adaylıkla Screen Actors Guild Awards’a aday gösterilen ilk İngilizce olmayan TV dizisi olarak da tarihe geçti.

Netflix ayrıca Squid Game dışında da bazı yapımlarını büyütmeyi hedefliyor. Mart ayında ikinci sezonunu gösterecek olan Bridgerton ve bu yaz dördüncü sezonuna girecek olan Stranger Things gibi platformun diğer hitleri de Squid Game ile aynı şekilde görülüyor.

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