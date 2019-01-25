Nezihe Meriç anısına “Korsan Çıkmazı” sahnede

Rint Tiyatro prodüksiyonuyla yapılan “Korsan Çıkmazı” oyunu, Nezihe Meriç'in 1962 yılında Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü aldığı aynı adlı eserinden uyarlandı. 2009 yılında kanserden yaşamını yitiren Nezihe Meriç'i 10. ölüm yıl dönümünde, bir romanını sahneye uyarlayarak anmak isteyen Rint Tiyatro, bunun için “Korsan Çıkmazı” romanını seçti. Bunun nedenini ise Meriç'in şu sözleriyle açıklıyorlar: “İstedim ki, gençler de -okuyan gençler var- okusun. Bakalım ne düşünecekler, bakalım buluşabilecek miyiz onlarla bunca yıl sonra. Korsan Çıkmazı duyulsun, gençlere ulaşsın istiyorum.”



İKİ DOSTUN HİKÂYESİ

Roman ve oyun, adını Beyoğlu'nda karakterlerin komşu olarak oturdukları, sonunda denizin göründüğü ve hâlâ günümüzde de var olan aynı adlı sokaktan alıyor: Korsan Çıkmazı. Meli, Cumhuriyet değerlerini özümsemiş olan idealist bir edebiyat öğretmenidir, Berni konservatuar mezunu fakat mesleğini icra etmeyen duygulu, inançlı bir ev hanımıdır. Her ikisi de kurdukları yeni aileleriyle Korsan Çıkmazı'nda otururlar. Birbirlerini çok iyi tanırlar ve severler. Meli, Adnan ile evlidir ve Su adında bir kızları vardır. Berni ise Turan ile evlidir ve Bora adında bir erkek çocuğu annesidir. Oyunda, sadece Meli ve Berni'nin erdemli insan olarak yetiştirilmesi anlatılmaz, aynı zamanda dönemin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi yapısı hakkında da pek çok bilgi verilir, döneme sosyal eleştirilerde bulunulur. Cinsellik, din, savaş, burjuvazi yapı, ahlak, erdem, aile hayatı, mutluluk, arkadaşlık, gelenek gibi birçok konuyu karakterlerin otobiyografik anlatımlarının psikolojik derinliklerini okuyarak, durumların ve anıların ışığında sorgulamamızı sağlar.Polat Yıldız tarafından sahneye uyarlanıp, Eser Karabil tarafından yönetilen ve Bade Osma Erbayav tarafından dramatize edilen oyunda Meli karakterine Mukaddes Kurmuş İspir, Berni karakterine Irmak Kazımoğlu hayat verirken, Onurcan Çelebi, Ahmet, Adnan, Turan ve kuzen gibi dört farklı rolde karşımıza çıkıyor.

İLK OYUN 1 ŞUBAT'TA

Korsan Çıkmazı, ilk kez 1 Şubat Cuma akşamı 20.30'da ikincikat'ta izleyiciyle buluşacak. Oyunun diğer temsil tarihleri ise şöyle:

11.02.2019 Pazartesi 20.30 / ikincikat

18.02.2019 Pazartesi 20.30 / ikincikat