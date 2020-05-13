Nükhet Duru’nun belgeselinin tanıtımı yapıldı

Nükhet Duru'nun son albümü ‘Hikayesi Var'ın, iki yıla uzanan yaratım süreci esnasında üzerinde çalışmaya başlanılan ve hem albümü hem de sanatçının hayatını bambaşka bir perspektiften ele alan “Duru Olmak” belgesel filminin fragmanı yayınlandı. “Duru Olmak”, önümüzdeki günlerde 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Dünya Prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Mu Tunç'un, yapımcılığını Evren Ercan'ın üstlendiği belgesel film; ilk gösterimini İstanbul Film Festivali'nin ‘Galalar' bölümünde gerçekleştirecek. “Duru Olmak”ın bu özel gösterimi ile İstanbul Film Festivali kapsamında ilk kez bir Türk belgesel film için gala yapılmış olacak.