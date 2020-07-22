‘Nutuk’ İBB tarafından yeniden basıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk, sade bir dil ve zengin görsellerle yeniden basıldı. İBB tarafından çıkarılan “Hatıratlarla Nutuk” kitabının tanıtımı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Temmuz’da yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de yazdığı Nutuk, görsel açıdan zenginleştirilerek yeniden kitap halinde sunuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Kültür A.Ş tarafından basılan kitapta, sade bir dil ve zengin görseller kullanıldı.

Belgesel bir film gibi Milli Mücadele dönemini anlatan kitap, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte o döneme tanıklık eden asker, bürokrat, siyasetçi, yazar, gazeteci gibi birçok meslek grubundan kişinin hatıratlarını da bünyesinde bulunduruyor.

BİR YILDA HAZIRLANDI

“Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk”ta, Türkiye'de belgesel filmlerin tanınan ismi Cengiz Özkarabekir, proje direktörü olarak görev aldı. Kitap, Sinan Meydan'ın da içinde bulunduğu 12 kişilik danışman kadrosuyla yaklaşık bir yılda hazırlandı.

Kitapta Atatürk'ün anlatımı, bölümler halinde ve hatıratlarla desteklenerek veriliyor. Nutuk'un sadeleştirilmiş metinleri beyaz, hemen karşısındaki hatıratlar bölümü ise gri renkle ayrılıyor. Her iki tarafta yer alan pembe renkli kısa çerçeve yazılar, portreleri ele alan “Kimdir?” ve önemli olayları kısaca ele alan “Nedir?” başlıklarında okuyucuya sunuluyor.

Hatıratlarla Nutuk kitabının tanıtımı, 23 Temmuz günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi'nde yapılacak.