Pandemi tiyatroyu da vurdu

Ankara’da, yeni bir sanat merkezi olarak ortamı renklendiren “Çankaya Sahne'' de pandemi krizinden nasibini aldı. Sahnenin kurucusu tiyatro sanatçısı Mehmet Atay, bu süreci ve ileriye dönük düşüncelerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

SEYİRCİ BELİRSİZLİK ORTAMINDA

“Salgın sürecinde oyunların gişelerinde hemen fark edilebilecek düşüşler yaşanmaya başladı. Ayrıca bu süreçte yaşadığımız bilgi kirliliği ve belirsizlik de seyircinin kafasında bir sürü soru işareti yarattı. Bu süreci yeni sezonda oynayabileceğimiz oyunları değerlendirmekle geçirdik. Bu arada devletten ve bağlı kurumlardan özel tiyatroları ayakta tutacak maddi bir destek alamayacağımızı anladık.

4 AYDIR PERDELER KAPALI

Özel tiyatrolar 4 aydır perde açamıyor. Bu 4 aylık kira borcu, stopaj, çalışanlara verilecek maaş, prim demek… Devlet sadece borcu ertelemekle destek verdiğini düşünüyor. 200 kişilik bir salonunuz varsa, 50 kişiye oynayıp kira, oyuncu maaşı, telif, elektrik, su, ve ısınma ile giderlerinizi karşılamak zorundasınız. İki yepyeni oyunla perdelerimizi açmayı planladık. Ankaralı izleyiciyle buluşmanın heyecanı içindeyiz.”