Rutkay Aziz ödülünü TTB’ye adadı: Onurlu tabipleri ve sağlıkçıları selamlıyorum

Altın Koza Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Rutkay Aziz, yaptığı konuşmada ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adadı.

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27’ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. Birçok sanatçı ve oyuncunun katıldığı törende, Ercan Kesal’ın senaryosunu yazdığı ‘Nasipse Adayız’ en iyi film dalında Altın Koza’nın sahibi oldu.

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu Nur Sürer’e ise ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti.

RUTKAY AZİZ’E ÖDÜLÜNÜ ZEYDAN KARALAR TAKDİM ETTİ

Bir diğer ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ise oyuncu, tiyatrocu ve yönetmen Rutkay Aziz’e verildi. Aziz’e ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü alırken konuşma yapan Rutkay Aziz, “Onur ödülü. Ben bu ödülü, son derecede onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipleri Birliği’ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun” ifadelerini kullanarak ödülü Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emekçilerine armağan etti.

“İYİ Kİ DUYARLI SANATÇILAR VAR”

TTB, bu mesajı sosyal medya hesabından “Sevgili Rutkay Aziz’e tüm sağlık emekçileri adına teşekkür ediyoruz. İyi ki duyarlı sanatçılar var” ifadeleriyle selamladı.

BAHÇELİ TTB’Yİ HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koronavirüs’le mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak “Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz” eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef alarak birliğin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti. Bahçeli’nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki gelmişti.