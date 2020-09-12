Sadece futbolla anılmak Akhisar’a büyük haksızlık

173 bin nüfuslu Akhisar’ın 5 bin yıllık tarihi bulunduğunu kaydeden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “İlçemiz zeytinciliği, tarihi ve kültürel yapısı ile de konuşulmalı” dedi.

Abdullah EĞİLMEZ / SÖZCÜ

Manisa'nın Akhisar İlçesi, salgın sürecinde başarılı çalışmalar sergiledi. İlk vakalar görülmeye başladığı andan itibaren seferlerlik ilan edildi, halka maske, kira, gıda yardımıyla ulaşıldı. Sokak hayvanları da ihmal edilmedi. 173 bin nüfuslu bu güzelim Ege yöresinin CHP'li Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Vatandaşlarımız memnun olmalı ki, Türkiye'de pandemi ile ilgili başarılı çalışma yapan 82 ilçe belediye başkanı arasında 4'üncü olarak değerlendirildim” dedi.

Akhisar'ın yalnızca futbol takımının Süper Lig'e çıkmasıyla gündeme gelmesini de haksızlık olarak görüyor. Dutlulu, “Bu 5000 yıllık tarihi olan bir şehir için büyük bir haksızlık. Gerek tarihi ve kültürel yapısı, gerek lezzetli yemekleri, gerekse ekonomik ve sosyolojik yapısı itibarıyla keşfedilmesi gereken bir yer. Hristiyanların kutsal saydığı 7 kiliseden birinin bulunduğu Thyateira'nın üzerine kurulu” ifadesini kullandı.

20 YIL SONRA BABASININ KOLTUĞUNA OTURDU

Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu da 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar Belediye Başkanlığı yaptı. Dutlulu, yıllar sonra babasının koltuğuna oturmasını şöyle değerlendirdi: “Babamın başkanlığı, sonraki dönem belediye başkanları ile kıyaslandıkça Akhisar halkının gözünde çok daha farklı bir konuma yükseldi. Ziyaret ettiğimiz yerlerde, siyasi görüşü ne olursa olsun mahalle halkının babamın yaptığı hizmetlerle ilgili teşekkürleri, olumlu yorumları beni hem mutlu ediyor hem de çalışma azmimi ve motivasyonumu arttırıyor.”

AKP ve MHP, şehit doktorun adını yaşatmamızı istemedi

Corona ile mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızdan biri de Akhisarlı Dr. Nihat Dayanıklı… İsminin Akhisar'da bir parka verilerek yaşatılması ile ilgili alınan komisyon kararı mecliste görüşüldü. AKP ve MHP bunu reddetti. Dutlulu, şunları söyledi: “Ret oyu veren meclis üyeleri siyasi bir karar aldıklarını söyledi. Her ne kadar kararı oy çokluğuyla meclisten geçirmiş olsak da bu tavır tüm Akhisarlıları üzdü.”

Dutlulu'nun mesleği eczacılık. “Görevimi tamamladıktan sonra döneceğim yer eczanem” diyen Dutlulu, eczacı ve teknisyenlerin salgında özverili çalışmalar sergilediğinin altını çizdi.

REKOR OYLA BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2005 yılında mezun olan Besim Dutlulu, aynı yıl Özge Hanım'la evlenip ailesinin eczanesini işletmeye başladı. 2014'te CHP'ye katılan Dutlulu, 2019'daki yerel seçimde oyların yüzde 55.41'ini alarak Akhisar Belediye Başkanı seçildi.