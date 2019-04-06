Sadri Alışık mezarı başında anıldı

Merhum sanatçı Sadri Alışık doğum gününde Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anıldı. Vefatının 24. senesinde sanatçı için mezarında Kur’an-ı Kerim okundu. Dua ve anma törenine oğlu Kerem Alışık ve senarist Sefa Önal katıldı. Sadri Alışık tiyatrosu öğrencilerinin de katılımının gerçekleştiği törende babası için dua okuyan Kerem Alışık daha sonra katılımcılara tatlı ikram etti. Sanatçının yaşadığı dönemdeki arkadaşlarından senarist Sefa Önal’ın bir konuşma yaptığı tören okunan dualarla son buldu.

