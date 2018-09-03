Salon, sonbahara merhaba diyecek

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Salon, Birlikte Güzel işbirliğiyle gerçekleşecek sezonun ilk konserinde Kanadalı prodüktör ve vokalist Michael Milosh tarafından 2013'te kurulan Rhye'ı konuk edecek. Rhye ilk İstanbul konserleri Kasım 2015'te Salon'da vermişti. Bu yılın başında yayımladıkları ikinci albüm ‘Blood'ın ardından dünya çapında bir turneye çıkan Rhye, bu turne kapsamında, ikinci kez İstanbul'u ziyaret edecek ve Birlikte Güzel işbirliğiyle 8 ve 9 Eylül'de iki konserle Salon'da müzikseverlerle buluşacak.

Salon, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 14 ve 15 Eylül'de Balthazar ile tanıdığımız Maarten Devoldere'den solo projesi Warhaus'u sahnesine konuk edecek. Salon, Warhaus'un ardından, 1998'de müzik dünyasına sürekli armağanlar sunan Austin, Teksas'ta Will Sheff tarafından kurulan Okkervil River'ın konserine ev sahipliği yapacak. Okkervil River ilk İstanbul konseri için 19 Eylül'de Salon'u ziyaret etmeye hazırlanıyor.

JEHAN BARBUR, BEVING VE LEILA…

Jehan Barbur da 20 Eylül'de Salon'da olacak. Jehan Barbur'un ardından sahne ‘La Casa de Papel'in jenerik parçası “My Life is Going On” ile tanıdığımız İspanyol caz müzisyeni Cecilia Krull'un olacak. Krull, 21 ve 22 Eylül'de Salon'un konuğu olacak.

Eylül ayının son haftası da programına hız kesmeden devam eden Salon, 25 ve 26 Eylül'de neo-klasik besteci ve piyanist Joep Beving'le iki konserden oluşan klasik müzik buluşmasına hazırlanıyor.

Ayın son konserinde ise Salon dinleyicisinin hayli yakından tanıdığı Mashrou' Leila ikinci bir buluşma için İstanbul'da olacak. Leila, 2016 konserinin ardından ikinci defa, Birlikte Güzel işbirliğiyle, 28 ve 29 Eylül'de Salon'da olacak.