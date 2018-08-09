Simge’nin Eurovision hayali: Katılmayı çok isterdim

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Türk pop müziğinin yükselen yıldızı Simge, CRI TÜRK'te katıldığı programda Eurovision Şarkı Yarışması ve özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. “Eurovision'a katılmayı çok isterdim” diyen Simge, Eurovision'da Türkiye'yi temsil etme şansını yakalarsa mutlaka Türkçe şarkı söyleyeceğini, Türkçe şarkı söylenmediği sürece bir yarışmada elde edilecek başarının bir anlamının olmadığını ve şarkının Türkçe dilinde söylenmesi durumunda bunun bir başarı olacağını söyledi. Simge “Dünya dili İngilizce olabilir, fakat İspanyolca da dünya dili, o zaman herkes İspanyolca söylesin” diyerek Türkçe şarkıların dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Eurovision'a katılmamasına çok üzüldüğünü belirten Simge, Türkiye'nin orada olması gerektiğini söylerken Türkiye'nin yarışmada olmadığında çok önemli bir şeyden mahrum kaldığını söyledi.

‘AYRILIRKEN DÜRÜST OLMAK LAZIM’

Simge, uzun yıllar beraber olduğu hem erkek arkadaşı, hem iş arkadaşı olan Ozan Bayraşa'dan ayrıldığını ve bu haberin magazin gündemine düşmemesi için ayrılık haberinin kendisinin dürüstçe kamuoyuna açıkladığını söyleyerek, “Eski erkek arkadaşım Ozan Bayraşa'ya olan sorumluluğum ömür boyu bitmeyecek. Herkesi sevmenin, pozitifte kalmanın size daha güzel yollar açtığına inanıyorum. Ayrılırken dürüst olmak ve kendini değil karşı tarafı iyi hissettirmek gerektiğini düşünüyorum. İlişkiler bitebilir ama ben insanın nasıl ayrıldığına bakarım” dedi. Simge, herkesin özel hayatı konusunda yalan söylemeyi tercih ettiğini, bitmiş bir şeyi devam ediyormuş gibi anlatmanın kendisine ters olduğunu ve bu yüzden ilişkisinin bittiğini açıkladığını söyledi.

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