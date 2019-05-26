Usta oyuncu Eşref Kolçak hayatını yitirdi!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 16..40’ta hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Kolçak, yeniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı. Eşref Kolçak, 2017 yılında sanatçı oğlu Harun Kolçak'ı toprağa vermişti.

CENAZE TÖRENİ SALI GÜNÜ

Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik’te toprağa verileceği belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Kolçak'ın ölüm nedeni açıklanarak, “Değerli sinema sanatçımız Eşref Kolçak 24.04.2019 tarihinde genel durum bozukluğu ve pnömoni tanısı ile hastanemiz

yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 18.05.2019 tarihinde hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta solunum cihazına bağlandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26.05.2019 tarihinde saat 16.40’ta hayatını kaybetmiştir” denildi.