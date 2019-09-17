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Susamam’daki rapçiler hakkında suç duyurusu
Susamam’daki rapçiler hakkında suç duyurusu
Susamam şarkısında yer alan 18 rapçi hakkında savcılığa şikayette bulunuldu.
Ümit TÜRK
Kültür Sanat 17 Eylül 2019 - 17:02

Şanışer mahlaslı rapçi Sarp Palaur ile birlikte 18 rap sanatçısı ile birlikte seslendirdiği “Susamam” isimli şarkıya suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir kişi, ‘Susamam’ parçasında yer alan sözlerden rahatsızlık duyarak, yaklaşık 15 dakika süren parçada yer alan 18 kişi hakkında şikayetçi oldu. Savcılığın şikayetin kaydını aldığı ve incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, adelet, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren ‘Susamam’ şarkısı sosyal medyada milyonlarca izlenme almıştı.

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