Takdir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre takdir mi, taktir mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘takdir'dir.
TAKDİR NE DEMEK:
1- Beğenme, beğenip belirtme, değer verme.
2- Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama.
3- Takdirname.
4- Değer biçme.
5- Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı.
6- Yazgı.
TAKDİR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin takdir mi, taktir mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı takdir şeklinde olmalıdır.
taktir (Yanlış kullanım)
takdir (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Beyefendi kişiliği ile çok takdir edilen bir öğretmenimizdi.”