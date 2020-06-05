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Takdir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre takdir mi, taktir mi?
Takdir nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre takdir mi, taktir mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘takdir’dir. Takdir mi, taktir mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 5 Haziran 2020 - 12:21

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘takdir'dir.

TAKDİR NE DEMEK:

1- Beğenme, beğenip belirtme, değer verme.

2- Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama.

3- Takdirname.

4- Değer biçme.

5- Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı.

6- Yazgı.

TAKDİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin takdir mi, taktir mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı takdir şeklinde olmalıdır.

taktir (Yanlış kullanım)
takdir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Beyefendi kişiliği ile çok takdir edilen bir öğretmenimizdi.”

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Son güncelleme: 12:23 - 05.06.2020
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