Torunu açıkladı… Hitchcock tabut içerisinde oyuncak bebek göndermiş

ABD'li aktris Dakota Johnson; efsanevi yönetmen Alfred Hitchcock, annesi Melanie Griffith ve büyükannesi Tippi Hedren ile ilgili ürpertici bir olayı paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Büyükannesi Tippi Hedren ve annesi Melanie Griffith gibi kendisi de oyunculuk yapan 32 yaşındaki Dakota Johnson, “Grinin Elli Tonu”, “Karanlık Kız” gibi filmlerle tanınıyor.

Vanity Fair’e konuşan Johnson, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock’un bir keresinde annesi Melanie Griffith’e “büyükannesi Tippi Hedren’in oyuncak bebeğini” bir tabutun içinde, Noel hediyesi olarak gönderdiğini açıkladı.

Johnson, 1980’de, 80 yaşında vefat eden merhum yönetmenin bir “tiran” olduğunu söyleyerek “O, yetenekli ve üretkendi ama bu küçük bir kız için endişe verici, karanlık ve gerçekten çok üzücü bir hediye” dedi.

Tippi Hedren, zamanında Hitchcock’un favori oyuncularından biriydi ve 1963 tarihli “Kuşlar” filmiyle ünlenmişti.

İlerleyen dönemlerde Hitchcock’un, kendisiyle birlikte olmak isteme tekliflerini geri çeviren Hedren’in kariyeri bu nedenle ünlü yönetmen tarafından baltalanmıştı.

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