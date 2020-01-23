Türk sanatçılardan ‘Leonardo da Vinci’ye Saygı’ sergisi

Türkiye'nin önde gelen ressamları ve yazarları ölümünün 500. yılında Leonardo da Vinci için özel bir projede buluştu. Sanatçıların 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' projesi kapsamında ürettikleri eserler sanatseverlerle buluşacak.

Tarihin en önemli sanat insanlarından Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yılında dünyanın çeşitli yerlerinde etkinlikler düzenleniyor. Londra'da açılan “Leonardo da Vinci: Çizimlerle Hayat” sergisi, İngiltere'nin 12 farklı kentinde yinelendi. Louvre Müzesi'nde Leonardo da Vinci'ye ithaf edilerek açılan sergi hala çok yoğun bir ilgi ile izleniyor.

Türk sanatçılar da Leonardo da Vinci için bir araya geldi. Leonardo da Vinci’nin hayata gözlerini yumduğu Fransa’nın Amboise bölgesine giden sanatçılar eserlerini üretti. O sanatçılar arasında ressamlar Devrim Erbil, Ergin İnan, Tülin Onat, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Bedri Baykam, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi’nin yanı sıra tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay yer aldı.



Söz konusu sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Leonardo da Vinci’ye Saygı’ sergisi hazırlandı. Emre Sefer'in Genel Koordinatörlüğü ile yürütülen ve İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü yapacağı sergi öncelikle İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Ardından İzmir, Ankara, Bodrum, Amboise (Fransa) gibi kentlerde açılacak. Yönetmen Durmuş Akbulut'un, proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan “Leonardo da Vinci Belgeseli” çok özel bir filme dönüştürülerek sergi etkinlikleri süresince izlenebilecek.

“Leonardo Da Vinci'ye Saygı” adlı sergi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın desteğiyle, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nin Beşiktaş Çağdaş Sanat Galeri'sinde 9 Şubat Pazar günü açılıyor. İstanbul’daki sergi, 2 Mart'a kadar sürecek.