Ünlü ressamdan sitem: “En büyük olmak bu mudur?”

Ünlü ressam Ahmet Güneştekin, memleketi Batman’a yönelik düzenlenen uçak seferlerinin azaltılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Güneştekin, Ulaştırma Bakanlığı’na seslendiği tweet’te şöyle dedi:

“Dünyanın en büyük havalimanı ve en büyük uçak filosu iddiasında olacaksınız; 600 bin nüfuslu Batman'ın bütün uçuşlarının dolu olmasına rağmen seferleri azaltıp halka eziyet edeceksiniz! “En büyük” olmak bu mudur? Lütfen bunun siyasi bir karar olmadığını gösterin!”