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Ünlü ressamdan sitem: “En büyük olmak bu mudur?”
Ünlü ressamdan sitem: “En büyük olmak bu mudur?”
Ünlü ressam Ahmet Güneştekin, memleketi Batman'da uçak seferlerinin azaltılmasına tepki gösterdi.
Kültür Sanat 18 Temmuz 2019 - 15:08

Ünlü ressam Ahmet Güneştekin, memleketi Batman’a yönelik düzenlenen uçak seferlerinin azaltılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Güneştekin, Ulaştırma Bakanlığı’na seslendiği tweet’te şöyle dedi:

“Dünyanın en büyük havalimanı ve en büyük uçak filosu iddiasında olacaksınız; 600 bin nüfuslu Batman'ın bütün uçuşlarının dolu olmasına rağmen seferleri azaltıp halka eziyet edeceksiniz! “En büyük” olmak bu mudur? Lütfen bunun siyasi bir karar olmadığını gösterin!”