Virüs operaya sıçradı: 29 Ekim AKM açılışı tehlikede

Covid-19 İzmir Senfoni Orkestrası’ndan sonra, İstanbul Operası’na da bulaştı. 29 Ekim’deki AKM açılışında sergilenecek Sinan Operası’nın solisti ve bir teknik elemanın testleri pozitif çıktı. Bakanlık provaları durdurmadı, aksine salonların tam kapasite kullanılması için talimat gönderdi. Yüzlerce sanatçı tedirgin…

Yusuf DEMİR

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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda 11 sanatçının Covid'e yakalanması ve konserin iptal edilmek zorunda kalmasından sonra bir kötü haber de İstanbul'dan geldi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi kadrosundaki iki kişinin testinin de poztif olduğu ortaya çıktı.

29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış konseri için hazırlanan Sinan Operası'nın solisti Ali Haydar Taş ve kadrodaki bir teknik elemanın testi pozitif çıktı.

İDOB yönetimi pozitif çıkan test sonuçlarına rağmen çalışmaları durdurmadı, dün akşam ve bugünkü temsillerin yapılmasına karar verdi.

Zaten kalabalık bir kadroyla yapılan provaların gelecek haftadan itibaren 120 kişiyle yapılacağı belirtiliyor. Pozitif vakalara rağmen provaların devam edip etmeyeceği, diğer sanatçıların karantinaya alınıp alınmayacağı, 29 Ekim'de yapılacak konserin akıbeti şimdilik bilinmiyor.

KÜLTÜR EMEK SEN UYARDI: GEREKİRSE ÇALIŞMAMA HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

Kültür Emekçileri Sendikası (KÜLTÜR EMEK-SEN) Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, geçtiğimiz hafta Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne gönderdikleri yazıyla tehlikeye dikkat çektiklerini ancak şu ana kadar hiçbir önlem alınmadığını vurguladı.

Başkan Demirkaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenilir olmasının işveren tarafından sağlanmasını şart koştuğu hatırlatarak, “Gerekli önlemler alınmadığı takdirde kanunun 13. maddesindeki çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacağız” uyarısında bulundu.

Demirkaya, Genel Müdürlüğe gönderdikleri 4 Ekim tarihli yazıda ayrıca şu uyarılarda bulunduklarını açıkladı:

Kurumunuzdaki sahnelerin maske mesafe düzenini sağlayacak ölçülerde olmaması salgının bulaş riskini artırmaktadır.

AKM'nin 29 Ekim'deki açılışında Sinan eserinin sahneye konulacağı açıklandı. Provaların Süreyya operası yerine daha büyük sahnesi olan bir yer tahsis edilmelidir.

Vaka sayısı hızla artarken en azından İstanbul özelinde Eylül-Aralık konser ve temsil programı acilen pandemi koşullarına göre düzenlenmelidir.

İzmir ve Ankara'da olduğu gibi kalabalık kadrolu ve mesafe kuralının uygulanamayacağı eserler programdan çıkarılmalıdır. Bunun yerine koro kişi sayısının ve koro müzikal partisinin az olduğu Mozart eserlerinin sezonda yer alması sağlanmalıdır.

Mesafe kurallarını gözetebilecek sahne tahsisine gidilmesi acilen gerekmektedir.

Türk Tabipler Birliği uzman görüşünde solist sanatçıların mutlaka siperlik takması gerektiği vurgulanıyor.

Özellikle opera sanatçılarının maruz kalabileceği bir virüs tehdidinin nasıl ağır hasarlara yol açacağı hususunda Türk toraks Derneği'nin ciddi tespitleri vardır.

BAKANLIKTAN TAM KAPASİTE TALİMATI

Öte yandan bir tarafta tüm sanatçılar Covid-19 tedirginliği yaşarken Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili birimlere geçtiğimiz hafta gönderdiği yazıyla sanat kurumlarındaki konser ve etkinliklerde koltukların tam kapasite doldurulması talimatını verdiği ortaya çıktı.

Talimatta seyircilerden HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalar veya 48 saat önceden yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılarak, salonların tam kapasiteli olarak kullanılmasının mümkün olduğu bildirildi.