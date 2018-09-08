Yaşamayanlar’ın yıldızı Kerem Bursin: “Hep vampir olmak istedim”

Yaşamayanlar, BluTV’de yayınlanmaya başladı. Sıra dışı ve alışılmamış bir hikayeyi anlatan yapım, güçlü kadrosuyla da göz dolduruyor. Dizide Dmitry rolünü ünlü isim Kerem Bürsin canlandırıyor. Yaşamayanlar'da oldukça mutlu gözüken Bürsin ile gala öncesinde bir araya geldik. “Hep vampir olmak istedim. Küçükken de hayalimdi” diyen Bürsin, ikinci sezonun çekilip çekilmeyeceğine dair temennisini de sözlerine ekledi. Karşınızda Yaşamayanlar’ın Dmitry’si Kerem Bürsin...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yaşamayanlar izleyiciye ne vadediyor?

Farklı bir şey. Sonuçta biraz fantastik, başka bir dünya… O fantastik dünyayı doğal bir şekilde güncel dünyamıza uyguladık. Sonuçta farklı bir şey. Seyircilerimiz yabancı vampir dizilerini izlemişlerdir ama yerli bir vampir işi yoktu.

Televizyon sektöründe vampir dizisi yapılamıyor. Ama siz yaptınız. Neydi bunu mümkün kılan?

Birtakım şeyleri kırpıp kesip yayınlayabilirsin ulusal kanalda, ama sıkıntı ulusal kanaldaki süreç. O yüzden bu kalitede bir şey çekemezsin. Zor. Biz bazen bir günde bir sahne çekiyorduk.

Kariyerin için önemi ne Yaşamayanlar’ın?

Hep vampir olmak istedim. Küçükken de hayalimdi. Büyük bir vampir fanıyım. Böyle bir fırsat gelince, bunu deneyimlemek istedim. Vampiri canlandırmak heyecanlandırdı beni. Kariyerimi ne yapar bilmiyorum, ama renklendirdi.



“UMARIM İKİNCİ SEZONU YAPARIZ”

Yaşamayanlar dizi sektöründe neyi değiştirebilir?

İnsanlar biraz daha hayal güçlerini kullanıp, gerçekten sürreal şeyler de yapabilirler. Olayımız da o. Hayal kurmak ve onu yansıtmak. İnşallah, buna yol açar.

İzleyicide nasıl bir etki yaratmasını hayal ediyorsun?

Umarım çok beğenirler. Tabii ki de eksiklerimiz olmuştur. Bunun farkındayız. En ağır biz kendimizi eleştirdik. Ama dediğiniz gibi, bir riskti bu projeyi yapmak. Tamamlamış olmak bile bir başarı olmalı. Bir sürü insan ve yapım, bu topun altına girmek istemedi. İsterim ki, insanlar beğensin ve bu dünyadaki potansiyeli görsün. Ben açıkçası Dmitry’yi tekrar oynamak isterim. Umarım ikinci sezonu yaparız.

“TİYATROYU HATIRLATTI”

Çok güçlü bir kadro var dizide. Set ortamı nasıldı?

Çok iyiydi. Biraz tiyatroyu hatırlattı benim için, hazırlık süreci, ekibin disiplini, provalarımız… O dişleri takmak bile bambaşkaydı.

Bu dizinin yurtdışında gösterilme potansiyeli var mı?

Var, yüzde yüz! Bence öyle…

Fotoğraflar: Emre Çevik

Video: Kubilay Altuğ

Kurgu: Korhan Topçuoğlu