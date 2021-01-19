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Zinciriye Medresesi hülle ile el değiştirdi

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin enstitü olarak kullandığı tarihi Zinciriye Medresesi, önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ardından Birlik Vakfı’na tahsis edildi. Tahsisin gerekçesi bakım masraflarının yük olması...

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 06:15, 19/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Zinciriye Medresesi hülle ile el değiştirdi

14. yüzyılda inşa edilen Mardin'deki Zinciriye Medresesi, 1924'e kadar medrese olarak kullanıldı, daha sonra müzeye dönüştürüldü. Artuklu Üniversitesi'ne tahsis edilen tarihi binada 2010'dan itibaren eğitim verilmeye başlandı. Arap şeyhi gibi giyindiği için bir dönem kamuoyunda çok tartışılan eski Rektör Ahmet Ağırakça döneminde ise medrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi.

Zinciriye Medresesi, 1385 yılında dönemin son Artuklu hükümdarı Sultan İsa tarafından yaptırıldı. Birlik Vakfı toplantılarını Zinciriye'de yaptı.

Vakıflar da burayı, başkanlığını Ahmet Ağırakça'nın yeğeni Şehmus Ağırakça'nın yürüttüğü Birlik Vakfı Mardin Temsilciliği'ne tahsis etti. Birlik Vakfı Mardin Temsilciliği'nin bir önceki başkanı da Ahmet Ağırakça'ydı. Tahsisle ilgili işlemler 12 Ocak'ta tamamlandı. Turistlerin uğrak yeri olan tarihi mekan, Birlik Vakfı'na geçtikten sonra ziyarete kapatıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen “Bakım masrafları bize yük oluyordu. Kamu kurumlarından talipli çıkmadı, Birlik Vakfı istedi, onlara verdik” dedi. Evsen, medresenin ücretsiz tahsis edildiği iddiaları için ise “Yok öyle bir şey. Her ay para alacağız” dedi.

Mardin Mardin Artuklu Üniversitesi para rektör
Yayınlanma Tarihi:05:00,