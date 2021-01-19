Zinciriye Medresesi hülle ile el değiştirdi

14. yüzyılda inşa edilen Mardin'deki Zinciriye Medresesi, 1924'e kadar medrese olarak kullanıldı, daha sonra müzeye dönüştürüldü. Artuklu Üniversitesi'ne tahsis edilen tarihi binada 2010'dan itibaren eğitim verilmeye başlandı. Arap şeyhi gibi giyindiği için bir dönem kamuoyunda çok tartışılan eski Rektör Ahmet Ağırakça döneminde ise medrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi.

Vakıflar da burayı, başkanlığını Ahmet Ağırakça'nın yeğeni Şehmus Ağırakça'nın yürüttüğü Birlik Vakfı Mardin Temsilciliği'ne tahsis etti. Birlik Vakfı Mardin Temsilciliği'nin bir önceki başkanı da Ahmet Ağırakça'ydı. Tahsisle ilgili işlemler 12 Ocak'ta tamamlandı. Turistlerin uğrak yeri olan tarihi mekan, Birlik Vakfı'na geçtikten sonra ziyarete kapatıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen “Bakım masrafları bize yük oluyordu. Kamu kurumlarından talipli çıkmadı, Birlik Vakfı istedi, onlara verdik” dedi. Evsen, medresenin ücretsiz tahsis edildiği iddiaları için ise “Yok öyle bir şey. Her ay para alacağız” dedi.