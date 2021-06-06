30 bin lira kredi çekip klip yaptı, şöhret oldu

Türk popunun parlayan yıldızı Simge Sağın, “Miş Miş” şarkısıyla gönüllerde taht kurdu… Var olabilmek için bankadan aldığı 30 bin TL kredi ile ilk klibini çektiğini anlatan Sağın, “Kimseden yardım almadan tek başına uçmak her zaman zor bir yoldu” diyor. Ünlü şarkıcı, yeniden dünyaya bir kedi ve cin olarak gelmek istediğini söylüyor. İşte Sağın ile yaptığımız hoş sohbet…

– Lisede sınıf tekrarı yapmışsın. Hangi dersleri sevmezdin?

Matematik, fizik ve kimyayı sevmezdim. Daha sosyal bir kafa yapım olduğunu söylemişlerdi. Daha çok tarih, coğrafya gibi sözel dersleri severdim.

– İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünü yarım bırakmanızın sebebi neydi?

Tamamen çalışma hayatına geçmiş olmam ve vokalistlik dönemi başlamıştı. Çok yoğun konser günleri oluyordu. Ayda neredeyse 26 gün konser oluyordu. Başlarda devamsızlıktan edemedim. Sonrasında da kariyer hayatımın ilk albüm hazırlanma sürecine girdim. Aradan zaman geçince tekrar okula girdim. Tembellik değil, okula gidememekten mezun olamadığımı söyleyebilirim.

BENİ ÇOK GELİŞTİRDİ

– Güçlü isimlerin arkasında vokalist oldunuz. Bu size neler kattı?

Albümümden önceki 10 yılımı vokalistlikle doldurdum. Bana çok büyük katkısı oldu. Sonuçta kendi sözlerini bestelerini yapan, kendi şarkılarını söyleyen çok değerli müzisyenlerin arkasında vokalistlik yaptım. Bu beni son derece geliştirdi. Sahneyle ilgili çok fazla tecrübem oldu. Çok kıymetli yıllardı.

– İlk çalışmanız 2011'de ‘Yeni Çıktı' beklenen ilgiyi görmedi. 2015'te dillere pelesenk olan Miş Miş'e kadar. Bu sürede karamsarlığa kapıldınız mı?

Karamsarlığa tabi ki kapıldım. Olmuyor dediğim de oldu. Ama ‘olmuyor'u iyiye çevirmekte kariyerim için yapmam gereken bir şeydi. İnanmaya başladım. Tecrübesizliklerimi tecrübeye çevirdim. Daha doğru ekipler, doğru müzisyenler, daha çok çalıştım. Yolum daha fazla aydınlandı ve bu sayede de doğru şarkıyı da bulmakla beraber bütün yollar açıldı. Başarıya giden yola doğru çıktım.

– 2014'te “Bip Bip” şarkınız için 30 bin TL kredi çekmişsiniz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak çok zor olmuş olsa gerek?

Zor oldu. Kimseden yardım almadan tek başına uçmak her zaman zor bir yoldu. Ben bunu seçtim, bunu istedim. Çünkü o zaman hayallerim için paraya ihtiyacım vardı sadece. Ama aklımda doğru çalışma arkadaşlarım vardı. Onlar pahalı insanlardı. O yüzden tanıdığım bankacı arkadaşımdan 30 bin lira kredi istedim. O da bana verdi. Başarılı olma yolunda katkısı olan olayın o olduğunu düşünüyorum. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Kendi kanatlarıyla uçmak gibisi yok diyebilirim.

– Şimdi ise klipleriniz çok dikkat çekici. Hem göze hem kulağa hitap ediyorsunuz.

Sesimin güzel olduğu söyleniyor. Bu beni mutlu ediyor, insanlar sahnede beni de beğendiklerini söylüyorlar bu da mutlu ediyor. Ama kendimi seksi bulma konusunda bir şey diyemeyeceğim. Onu insanlara bırakmak istiyorum. Kendimi seksi bulmuyorum.

– “Miş Miş” parçasının hayatınızdaki yeri nedir? Başarı bu parçayla mı geldi?

“Miş Miş” başarıyı getirmiş olmuş gibi görünse de aslında kariyer başarım ‘Yankı'dır. Patlama şarkım ve halkın beni tanıma şarkısı da “Miş Miş” olarak adlandırabilirim. Çok büyük bir başarı sağladı ve tanınmama neden oldu.

SAHNEDE OLMAYI ÖZLEDİM

– En son konserinizi ne zaman verdiniz, sahneleri özlediniz mi?

En son konserimi online verdim. Seyircisiz pandemi konserlerimden biriydi. Seyircimi çok özledim. Konser alanlarını, karşılıklı şarkı söylemeyi ve alkışlanmayı.

– Yaz geliyor. Yeni bir çalışmanız var mı? Bu yazın efsane parçası sizden gelir mi?

Bu yaz parça çıkaracağım ama öyle bir iddiam yok. Umarım dinleyici de bizim kadar keyif alır.

– Doğa ve çiftlik hayatı yaşamak istediğinizi söylüyorsunuz. Bu konuda bir girişiminiz oldu mu?

Bir karavanım var yıllar öncesinden. Aile geleneği olan bir kamp hayatımız vardı. Ama şimdi sakin bir hayat yaşamak, pandemi şartları nedeniyle biraz daha değiştim ve başka kararlar aldım. İnşallah olursa bir yere taşınmak değil de teknem olsun istiyorum. Teknemle istediğim koyda takılmak istiyorum. Tek hayalim bu.

– Bu dünyaya yeniden gelseniz kim olmak veya ne olmak isterdiniz?

Bir kedi olarak doğmak ve cin olmak isterdim. Ev kedisi olarak yaşamak hoşuma giderdi herhalde. Böyle bir sahibim olsaydı benim gibi. Bütün gün yerdim içerdim, hiçbir sorumluluğum olmazdı. İnsan olmak bana bazen çok ağır geliyor.

DOĞU'YU GÖRMEK İSTERİM

– Evlilik planlarınız var mı?

Şu an bir evlilik planım yok.

– Sosyal medyayla aranız nasıl? Kötü yorumlar sizi etkiliyor mu?

Artık kötü yorumlar etkilemiyor. Bir zamanlar yakın bir tarihe kadar etkiyordu. Bir yerden geçtikten sonra bütün duygularım ve bakış açılarım geçtiği için şu an öyle bir şey söz konusu değil. Hakkımdaki yorumları okuyorum. Çok güzel eleştiriler de alıyorum. Bazı eleştiriler beni yükseltiyor, bazıları çok saçma şeyler oluyor. Çok anlamsız olanları takmıyorum. Eleştiriye de ihtiyacımız var. İyi eleştiriler için teşekkür ediyorum.

– Hakkınızda çıkan haberleri okumayı seviyor musunuz?

Röportajlarımı çok merakla bekliyorum ve okuyorum. Seviyorum aslında. Çünkü kendimi en doğru ifade ettiğim yerler olduğunu düşünüyorum.

– Türkiye'de ve dünyada en çok görmek istediğiniz yerler nereler?

Türkiye'de gitmediğim ve en merak ettiğim yerlerden biri Mardin. Bir türlü göremedim bu da benim ayıbım olsun. Diyarbakır, Gaziantep, Antakya bölgesi buraları yoğun yaşamak istiyorum. Doğu'yu görmek istiyorum. Dünyada Uzakdoğu'yu çok merak ediyorum. Tayland, Bali, Vietnam gibi… Dünya'nın tamamını gezmek istiyorum.

– Kırıldığınız kişileri çabuk affeder misin?

Kinci bir yapım yok. Asla kin tutmam. Affederim, konunun ve ayıbın büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı olarak. Çok affedici bir yanım vardır. İnsan silmek kolay ama şans tanırım.

İnsan, kadın ve hayvan haklarını bekliyoruz

– Pandemide neler yaptınız?

Çok fazla yoga yaptım, resim yaptım, kitap okudum, yemek yaptım. Şarkı da ürettim. Bunlara rağmen evde kapalı olmak duygusu beni tamamlamadı. Yine de fena vakit geçirmedim. Artık çok sıkıldım. Sokağa çıkmak istiyorum.

– ‘Keşke yapmasaydım' dediğiniz, pişman olduğunuz bir şey var mı?

Pişmanlık hayatımda pek geçerli kalmıyor. Ben bunu bir öğreti olarak kabul ediyorum. Ne yaşadıysam da ders aldığımı düşünüyorum hayattan.

– Hayvan Hakları Yasası hala çıkmadı. Bu konuda duyarlı birisiniz…

Bir kedim var. Hayvan haklarının çıkmaması ilgiliyle de hepimizin bir sorunu var. Önce insan hakları, sonra kadın hakları, hayvan hakları bir sürü hakta çok fazla bizim tarafımızda olmasını beklediğimiz bir şeyler var ama heyecanla bekliyoruz.

– En sevdiğiniz arabesk sanatçısı ve parçası?

İbrahim Tatlıses. Son dönemlerde beni en çok etkileyen şarkı; “Kal Benim İçin”