Alışveriş merkezinde seks yaptıkları görüntüler viral oldu

Avustralya'da bir çift, herkesin içerisinde çırılçıplak soyunarak süs havuzunda seks yaptı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Avustralya’da bir çiftin, alışveriş merkezi içerisinde meraklı bakışlara aldırmadan seks yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çiftin, 42,5 derece hava sıcaklığında alışveriş merkezindeki süs havuzuna girerek birlikte olduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir kullanıcı, “Motel fiyatları çok yükseldi” yorumunu yaparken, bir kullanıcı da “Bugün Yagan Meydanı’nda yemek yiyen ve buna tanık olanlarınız, bu tür travmaları atlatmanıza yardımcı olacak destek servislerinin bulunduğunu lütfen unutmayın.” yazdı.

Bir kullanıcı, “Biraz tuhaf ama rahatsız olmazdım.” derken bir diğeri ise ‘corona virüsü böyle böyle yayılıyor’ yorumunu yaptı.

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