Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında bir dava daha

Brad Pitt; Angelina Jolie'nin, birlikte sahip oldukları Fransız şarap imalathanesi Chateau Miraval'daki payını kendisinden habersiz bir şekilde Yuri Shefler'e satması üzerine Jolie'ye dava açtı. Pitt, yeni sahibinin bağ işletmesini zorlaştırdığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanlar Hollywood’un gözde çifti yine karşı karşıya geldi. Bu defa Pitt, eski eşi Angelina Jolie’ye dava açtı.

Brad Pitt, mahkemeden eski eşi Angelina Jolie’nin hissesini Shefler tarafından yönetilen Stoli Group yan kuruluşu Tenute del Mondo’ya devreden anlaşmanın iptal edilmesini ve kendisine de tazminat ödenmesini istiyor.

Pitt, şaraphaneyi kârlı hale getirmek için çok daha fazla fon ayırdığını söyledi. Pitt mahkemeye, Jolie ile daha önce diğer tarafın rızası olmadan şaraphanedeki hisseleri satmayacakları konusunda anlaştıklarını söyledi.

Jolie daha sonra Eylül 2016’da boşanma davası açtı ve 2022’ye kadar birçok cephede devam eden devam eden bir yasal savaşa yol açtı.

JOLIE ETİK DAVRANMADI, ONAY ALMADI

Pitt mahkemeye, Ekim 2021’de Jolie’nin payını Shefler’in organizasyonuna sattığını öğrendiğini ve daha önce anlaşmış olmalarına rağmen onun onayını almadığını, anlaşma şartlarını açıklamadığını ve etik davranmadığını söyledi.

Pitt, mahkemeye Shefler’in katılımının şaraphaneyi verimli bir şekilde yönetme yeteneğine zarar verdiğini söyledi.

2014’te evlenen ve 2016’da ayrılan Pitt ve Jolie, son beş yıldır sık sık mahkemede karşı karşıya geliyor. Son olarak geçen mayıs ayında Pitt, küçük çocukları Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox’un ortak velayetini aldı.

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