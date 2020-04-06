Arda Ayten kimdir, kaç yaşındadır? Kim Milyoner Olmak İster’de uzman jokeri Arda Ayten!

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında corona virüsü nedeniyle değişikliğe gidildi. Seyircisiz yayınlanan yarışmada 'Seyirci jokeri' yerine 'Uzman jokeri' sistemi devreye alındı ve uzman olarak daha önce 1 Milyon TL'lik ödülü kazanan Arda Ayten seçildi. Peki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşındadır?

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yeni gelişmeler yaşandı. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz yayınlanan programda ‘Seyirci jokeri’ yerine ‘Uzman jokeri’ uygulaması getirildi. Uzman jokerinde ise daha önce 1 milyon TL’lik ödülü kazanan Arda Ayten yer alıyor. Peki Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşındadır ve hangi soruyla bir milyon lira kazanmıştır?

ARDA AYTEN KİMDİR?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

ARDA AYTEN’İN KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE KAZANDIĞI 1 MİLYONLUK SORU

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim 2019 tarihli yayınında Arda Ayten’in karşısına, “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? soru çıktı. Şıklarda ise, Vatan, Kan, Toprak ve Yurt bulunuyordu. Arda Ayten, doğru cevap olan Toprak şıkkını söyleyerek 1 milyonluk soruyu doğru bildi. Arda Ayten ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti.