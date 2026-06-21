Yaz mevsimi haritası 21 Haziran 2026’da giriyor, üç ay geçerli olan bir harita. Bu haritada en dikkat çeken şey, Mars gezegeninin Algol ve Capulus yıldızlarıyla kavuşması, özellikle Capulus’a çok yakın. Algol toprak Ana’nın gücü ile ilişkilidir. Savaşlar, kitlesel ölümlerle alakalıdır. Volkan patlamaları, salgınlar gibi riskleri vardır. Ayrıca tarih öncesi sanatlarla ilgili keşiflerle de ilişkilidir. Capulus keskin aksiyon demektir. Acımasızca, zalimce bir enerjiyi anlatır. Şiddetli olaylar, askeri konular ve gözü kara eylemlerle, kaba kuvvetle alakalıdır. Dolayısıyla, bu türde girişimler, sert askeri eylemler, polisiye olaylar ve isyankâr temalar süreçte devrede olacaktır.

PROVOKATİF EYLEMLER

Önümüzdeki üç aylık süreci kapsayan mevsim haritasında Ay, Denebola yıldızıyla birleşiyor. Denebola uzlaşmacı olmamak, genel kanıya ters düşmek, provokatif eylemler, isyankâr davranışlar, gösteriler ve büyük savaşlarla alakalıdır.

Halkı temsil eden göstergenin, yani Ay’ın, Denebola ile birleşmesi halkın protestolarını, isyanlarını ve gösterilerini artıracağını ifade ediyor. Ay’ın Mars’la uyumlu açı yapması, halkın agresyonunu göstermesine belki de sınırlı müdahaleler geleceğini ya da agresyonunu daha rahat ifade edebileceğini ya da halkı provoke eden bazı eylemlerin gelişebileceğini gösteriyor.

Ay’ın Jüpiter ve Merkür’le uyumlu açıları devrede olduğundan, bu aynı zamanda kışkırtmaların, eylemlerin, protestoların daha kitlesel bazda olmasına, genişlemesine ve yayılmasına işaret ediyor olabilir.

HANGİ BÖLGELER?

Mars’ın Boğa burcunda olması ve sert karakterdeki yıldızlarla kavuşumu, Boğa burcuyla temsil edilen ülkeleri ve bölgeleri bağlayabilir: Polonya, İrlanda, İsviçre, İran, Kıbrıs, Rusya, Gürcistan, Hollanda gibi ülkeler bu kapsama giriyor. Türkiye’de Kuzey Anadolu Bölgesi’ni temsil ediyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda bazı tetiklenmeler olasıdır, yani deprem risklerinin o hat üzerinde artması ihtimali devrede olacak.

TÜRKİYE

Ankara’ya göre çizdirildiğinde, Denebola ile kavuşan Ay’ın, haritanın halkı temsil eden 1. evine denk düşmesi; halkın, politik alandaki uzlaşmazlığı protesto edebileceğini düşündürüyor. Hükümeti temsil eden Güneş’in göstergesi Türkiye’nin de bulunduğu bölge için yüksek yerleşiyor.

Bu, hükümet yöneticilerinin, karar mercii olan kişilerin görünür ve etkili pozisyonda olacağını gösteriyor. Bu durum, Türkiye için geçerli olmakla birlikte, daha fazla Rusya, Kazakistan, İran gibi ülkeler için yönetimlerin daha baskın olacağı bir zaman dilimine işaret ediyor. Meclisle ilgili alana denk düşen Merkür-Jüpiter kavuşumu, meclisten bazı kararların çıkacağını hatta bu kararların çok çabuk çıkarılacağını düşündürüyor.

EKONOMİNİN GİDİŞATI

Satürn ve Neptün’ün haritada düştüğü konum gereği; ödemeler, borçlar, krediler konusunda büyük sıkıntılar yaşanabileceği, bankalarla ilgili sıkıntıların artabileceği, işsizlik oranlarının daha da büyüyebileceği ve iflasların artabileceği riski görülüyor. Yani yaz aylarında ekonomide zorlu süreç devam ediyor olacak.

ÇİN-JAPONYA-HİNDİSTAN

Merkür, Jüpiter ve Venüs hatları Çin astroloji haritasının yöneticileri temsil eden ya da dünyaya verdiği imajı temsil eden alanına denk düştüğü için Çin’in öne çıkışını görebiliriz. Ay’ın tepe noktasıyla çakışması; Japonya’da halkların daha provokatif hareketleri olabileceğini ya da halkı ilgilendiren konularda bazı sıkışmaların devreye girebileceğini gösteriyor. Hindistan’da eğitim ve bilimsel çalışmalar alanında önemli gelişmeler beklenebilir.

AMERİKA

Orta Amerika’da hareketlenmelerin artacağı, isyankâr bir dalganın devreye gireceği görülüyor. Venezuela ve Brezilya üzerinden geçen sert hatlar var, bu kez Arjantin üzerinden geçen hatlar daha da sert. Buralarda da çalkantılı, yön değiştirici bir atmosfer devrede olabilir. ABD ve Trump’ın değişken kararları piyasaları çalkalamaya devam edeceğe benzer.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Hafta sonuna girerken ABD-İran arasındaki barış görüşmelerinin çöktüğü yönünde bilgiler gelmeye başladı. Doğal olarak borsayı, altın ve gümüş fiyatlarını, petrol fiyatlarını etkileyecek. Adeta bir oyun oynanıyor ve piyasa oyuncularını sürekli olarak ters köşeye yatırmaya devam ediyor. Merkür gerilemesine doğru ilerliyoruz. İkizler burcuna geçecek olan Mars, Uranüs ile kavuşum yapacak.

Hepsini bir araya toplayacak olan Oğlak dolunayı, 30 Haziran’dan sonra stresli olayların tekrar artacağını, ekonomi ve iş dünyasında çalkantıların derinleşeceğini düşündürüyor. Barış görüşmeleri tekrar olumlu yöne evrilse bile, ay sonundaki bu astrolojik göstergeler pek de olumlu yönde işaret vermiyor.

İSRAİL

Transit Mars’ın, İsrail astroloji haritasının Güneş derecesini tetiklediği günlerdeyiz. Dolayısıyla İsrail’in daha agresif tavır takınması, ama buna mukabil sert etkiler alması da ihtimal dahilinde gözüküyor. Zira Güneş, genel imaj itibariyle yönetici figürlerini temsil ediyor. Ateşkes anlaşması neticesinde İsrail-Hizbullah agresyonu bir müddet için rahatladıysa da tekrar agresifleşecek gibi gözüküyor.

AVRUPA

Avrupa’nın doğu bölümlerinde Uranüs çakışmasıyla beklenmedik olaylar, nükleerle ilgili riskler, saldırılar gibi durumlar görülebilir. Savaşkan hat (Mars’ın tepe noktasıyla çakıştığı); Orta Avrupa bölgesinden geçiyor, Baltık ülkelerinden aşağı iniyor, Berlin’e kısmen yakın, Avusturya üzerinden geçiyor, Saraybosna yakınından geçiyor ve İtalya üzerinden Afrika’ya iniyor.

Afrika’da, özellikle Trablusgarp (Libya) üzerinden, Çad’dan aşağı inen hatlar var. Mısır ve Sudan bölgesinde de isyankâr, çalkantılı bir atmosfer oluşması olasıdır.

RUSYA

Mars’ın Capulus ve Algol yıldızlarıyla hizalandığı bugünlerde Rusya ve Ukrayna arasında sert ve şiddetli saldırılar devam edecektir. Mars’ın İkizler burcuna geçeceği 28 Haziran sonrasında gerek Putin’in gerekse Rusya astroloji haritasının Mars derecesi tetiklenecek. Askeri konularda daha da agresif bir dönem oluşacak.

Temmuz ve Ağustos ayları uluslararası ilişkiler bağlamında çok sıcak geçeceğe benzer. Rusya-Ukrayna savaşının önde gelen konu başlığı olacağı NATO zirvesi öncesi ve sonrası bu bağlamda çok önemli olacak. Provokatif hareketler ve eylemler görebiliriz.

ENERJİ KONUSU

Mevsim haritasında Ay ve Mars arasındaki uyumlu açı, enerji konusunda bazı anlaşmalar, iş birlikleri oluşabileceğine dikkat çekiyor. Haritada Mars’ın (Enerji) Merkür ile (ticaret) ve Jüpiter ile (uluslararası) uyumlu açısının olması, içinde bulunduğumuz bölgeyi ve ülkemizi de içine alan, bölgesel ticareti ve iş birliklerini destekleyecek bazı görüşmeler, enerji anlaşmaları yapılacağını düşündürüyor.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

22 Haziran Pazartesi sabah saatlerine biraz gergin başlayabiliriz. Sabah saatleri hayli aktif, ama sonu tatlıya bağlanıyor. Ay ve Venüs arasındaki uyumlu altmışlık açı günün ikinci yarısında devrede olacak. Dolayısıyla ilişkiler açısından çok verimli bir zaman dilimindeyiz. Kişisel bakım alışverişleri için de günün bu ikinci yarısını kullanabiliriz. Akşam saatlerindeyse engellere açık olacağız, farkında olalım.

23 Haziran Salı sabah saatlerinde engellenmelere, gecikmelere açık olabiliriz, farkında olalım. Akşam saatlerinde, iletişime, sözlere dikkat! Türbülanslı akan bir enerji devrede olacak. Ama yine de gün genelinde Güneş’in Ay Düğümleriyle uyumlu açısı ve dolayısıyla otoritemizi daha etkin bir şekilde ortaya koyabilir, otorite figürleriyle de daha dengeli alışverişler içerisinde olabiliriz.

24 Haziran Çarşamba sabah saatlerinde biraz fazla abartılı duygusal çıkışlara açık olabiliriz, farkında olalım. Duygusal yaralanmalara açık, hassas bir zaman dilimindeyiz. Öğle saatlerinde ve hemen sonrasında ilişkiler açısından güzel bir zaman diliminde olacağız. Önemli kişilerle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak, kendini ifade etmek açısından kullanabiliriz. Ama akşam saatlerinde ise zorlu, stresli bir enerji akışı var, farkında olalım, şartları fazla zorlamayalım.

25 Haziran Perşembe sabahından öğleye kadarki zaman diliminde zorlu açılar çok etkili olacak. İlişkilere, para alışverişlerine dikkat. Günün ikinci yarısında, Venüs ve Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı etkin ve bu açının olumlu etkileri gerek parasal alışverişlerde gerek kişisel bakım ile ilgili konularda, gerek ilişkilerle ilgili konularda güzel bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor. İlişkileri ciddi bir yöne çekmek için bu öğle sonrasındaki zaman dilimini kullanabiliriz. Öte yandan, otorite figürleriyle bir araya gelme konusundaysa yanıltıcı bir enerji akışı devrede olabilir. Beklediğimizi alamayabiliriz. Hayal kırıklığına açık bir zaman dilimindeyiz, dikkat.

26 Haziran Cuma gününün ilk yarısında iletişim daha rahat akabilir. Kendimizi daha doğru bir şekilde ifade edebiliriz. Sezgilerimizden istifade edebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Günün ikinci yarısında ise agresif bir enerji akışı var, farkında olalım. Piyasalarda da gerginlikler devreye girebilir. Akşam saatlerinde ise güzel, yapıcı ve genişlemeye yönelik bir atmosferde olacağız, kullanabiliriz. Gece saatlerinde türbülanslı, beklenmedik olayı devreye alan etkiler de aktif olacak, farkında olalım.

27 Haziran Cumartesi sabah saatlerinin sert, sarsıcı etkilerinin ardından, ilerleyen saatlerde daha ılımlı enerjisi devreye giriyor. Başkaları üzerinde güzel, ikna edici bir enerji oluşturabileceğimiz bir zaman dilimi devreye giriyor. Mars ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı bugün ve yarın çok etkili. Dolayısıyla enerjimizi dengeli bir şekilde ortaya koymak, eğitim, yayıncılık, uluslararası işler gibi alanlarda avantajlar yakalamak açısından uygun bir iki günlük bir süreçteyiz.

28 Haziran Pazar günü uluslararası işler, eğitim, yayıncılık, seyahatlerle ilgili konular ön planda olacak. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Mars, gece saat 22:29 itibarıyla İkizler burcuna geçiyor. Enerji dile vurmaya, daha entelektüel alana akmaya başlıyor ve çok daha iletişimin hızlı, sert akacağı bir zaman dilimine giriyoruz.