Atiye 2. sezon bugün başlıyor! Konusu ve oyuncuları…

Netflix Türkiye'nin yerli projesi olan Atiye dizisinin ikinci sezonu bugün yayınlanacak. Tarihin ilk yerleşim yeri olan Göbeklitepe’yi merkezine alan Atiye dizisinde Beren Saat, Mehmet Sungur ve Metin Akdülger gibi birbirinden ünlü oyuncular bulunuyor.

Daha önceki dizilerinin yeni sezonlarını her zaman cuma günü yayınlayan Netflix, Beren Saat'ın isteği üzerine ikinci sezon bölümlerini perşembe günü yayınlamaya karar verdi. Beren Saat'in oynadığı Aşk-ı Memnu dahil birçok dizisi perşembe günü ekrana gelmiş ve başarılı oyuncunun uğurlu olarak saydığı için böyle bir talepte bulunduğu öğrenildi.

ATİYE 2. SEZON İLK FRAGMANI

ATİYE KONUSU

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE 1. SEZON ÖZETİ



ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Beren Saat – Atiye

Mehmet Günsür – Erhan

Metin Akdülger – Ozan

Melisa Şenolsun – Cansu

Başak Köklükaya – Serap

Civan Canova – Mustafa

Meral Çetinkaya – Zühre

Hazal Türesan – Hanna

Cezmi Baskın – Öner

Tim Seyfi – Serda