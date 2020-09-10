Atiye 2. sezon bugün başlıyor! Konusu ve oyuncuları…

Daha önceki dizilerinin yeni sezonlarını her zaman cuma günü yayınlayan Netflix, Beren Saat'ın isteği üzerine ikinci sezon bölümlerini perşembe günü yayınlamaya karar verdi. Beren Saat'in oynadığı Aşk-ı Memnu dahil birçok dizisi perşembe günü ekrana gelmiş ve başarılı oyuncunun uğurlu olarak saydığı için böyle bir talepte bulunduğu öğrenildi.
ATİYE 2. SEZON İLK FRAGMANI
ATİYE KONUSU
Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.
Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.
Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.
ATİYE 1. SEZON ÖZETİ
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Beren Saat – Atiye
Mehmet Günsür – Erhan
Metin Akdülger – Ozan
Melisa Şenolsun – Cansu
Başak Köklükaya – Serap
Civan Canova – Mustafa
Meral Çetinkaya – Zühre
Hazal Türesan – Hanna
Cezmi Baskın – Öner
Tim Seyfi – Serda