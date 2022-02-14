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Başak Tatlıtuğ’dan hamilelik pozu

Altı buçuk aylık hamile olan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı. Dizer'in pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yayınlanma: 10:56 - 14 Şubat 2022 Güncellenme:
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Başak Tatlıtuğ’dan hamilelik pozu

İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti kar tatiline çıktı.

Hamileliğinden dolayı tatilinde kayak yapmak yerine dinlenen Başak Tatlıtuğ, belirginleşen karnıyla poz verdi.

6,5 aylık hamile olan Tatlıtuğ, pozunu “Dağlar dağlar” notuyla paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Dizer’in paylaşımına Burcu Kara, Aslışah Alkoçlar, Hande Subaşı, Arzu Sabancı ve Tanem Sivar gibi ünlü isimlerden beğeni ve yorum yağdı.

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