Breaking Bad yıldızının paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı

Oyuncu Aaron Paul, oğlunun fotoğraflarını paylaştı, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Paul, paylaşımında "Bu dünyada olduğun için çok mutluyum" yazdı.

Sozcu.com.tr

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Breaking Bad oyuncusu Aaron Paul, eşi Lauren Paul ile birlikte ikinci çocukları olan Ryden Caspian Paul adındaki erkek bebeklerini kucaklarına aldılar. Oyuncu, bebeğinin birbirinden sevimli fotoğraflarıyla beraber duygusal bir not paylaştı.

Paul, gönderisinde şu satırlara yer verdi: “Benim küçük adamım. Ryden Hazar Paul. Bu dünyada olduğun için çok mutluyum. Seni gururlandıracağıma söz veriyorum küçük adam. Bu bebeği geçen ay özümsedik ve nihayet gelişinin haberini paylaşmanın zamanının geldiğini hissediyoruz. Seni seviyoruz.”

Lauren Paul, hamilelik haberlerini ilk olarak geçen aralık ayında, “Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz bebeğim! Seni şimdiden çok seviyoruz” satırlarıyla duyurmuştu.

2009’da Coachella’da tanıştıktan sonra 2013’te dünyaevine girdi.

Braking Bad ile ünlenen Aaron Paul, şu sıralar HBO’nun bilim kurgu yapımı Westworld’ün dördüncü sezonu üzerine çalışıyor. Paul, sevilen diziye üçüncü sezonda katıldı. Ayrıca Guardians Of The Galaxy oyuncusu Karen Gillan’ın karşısında rol alacağı bilim kurgu filmi Dual’de de yer alacak.

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