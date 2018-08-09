Burak Özçivit tükenmemiş! İddiaların kaynağını açıkladı

Yıllar önce Meryem Uzerli’nin yakalandığı ve tüm Türkiye’nin öğrendiği tükenmişlik sendromuna, oyuncu Burak Özçivit'in de yakalandığı ve bu yüzden psikoloğa gittiği iddia edilmişti.

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Önceki gün bir otelden çıkarken görüntülenen Burak Özçivit habercilerin ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandığınız doğru mu?’ sorusuna; “Öyle bir şey olabilir mi hiç arkadaşlar ya daha neler, gördüğünüz gibi gayet iyiyim” dedi.

Konuşmasına; “Sadece Fahriye'nin babasından dolayı biraz moralimiz bozuktu o kadar. Ama şükür gayet iyi durumu şimdi biz de iyiyiz bu yüzden” diyerek devam etti.

Tükendiğine dair haberlere sitem etmeye devam eden yakışıklı oyuncu, “Bu aralar televizyonda değilim diye böyle haberler çıkmış ama güzel bir proje ile ekranlara döneceğim” diyerek sözlerini tamamladı.



