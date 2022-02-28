Çağla Şıkel: İlk kez pozitifiz

Hafta içi her gün FOX TV'de program sunuculuğu yapan manken Çağla Şıkel, bugün canlı yayına çıkmadı. Sevenlerinin soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, corona virüsüne yakalandığını söyledi.

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Çağla Şıkel, hafta içi her gün FOX TV’de yayınlanan ‘Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün’ programını sunuyor. Şıkel, sağlıklı yaşam, spor ve yemekle ilgili bilgiler verdiği programı bugün bant yayını olarak ekrana geldi.

Sevenlerinin soruları üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, corona virüsüne yakalandığını söyledi.

Şıkel, “Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz” dedi.

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