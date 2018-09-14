Caner Erkin ile Asena Atalay’ın oğlu Çınar’a kayyum atandı

Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay’dan olan oğlu Çınar’ın velayetini anneden almak için açtığı davada, mahkeme Çınar'a kayyum atanmasına karar verdi. İstanbul Aile Mahkemesi, Çınar Erkin'in davadaki haklarının korunması amacıyla kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulundu.

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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, oğlu Çınar Erkin’in velayetinin eski eşi Asena Atalay’dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Asena Atalay ve Caner Erkin’i avukatları temsil etti.

“ÇINAR’I TEMSİLEN KAYYUM ATANACAK”

Mahkeme, Yargıtay Hukuk Kurulu’nun ‘çocukların hakların korunması için kayyum atanması’ yönünde bir karar açıkladığını bu nedenle de velayet davalarında çocukları temsilen kayyum atandıktan sonra karar vereceğini belirtti. Hakim, Çınar’a kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi Çınar’a bir kayyum belirledikten sonra, velayetin değiştirilmesi davasında Çınar’ın anne Asena Atalay’da mı yoksa baba Caner Erkin’de mi kalacağına aile mahkemesi karar verecek.