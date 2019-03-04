Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde, Cem karakterini canlandıran Celil Nalçakan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Celil Nalçakan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas’ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük Esra ismşnde bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu’na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi’nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak’ın sınavını kazandı ve İstanbul’a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftiği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan şimdilerde Bir Aile Hikayesi dizisinde Cem karakterine hayat vermektedir. Celil Nalçakan, 1.80 metre boyunda, 78 kilo ve İkizler burcudur.



Celil Nalçakan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Aile Hikayesi (Cem) (TV Dizisi)

2019 – Ortak (Rıfat) (Sinema Filmi)

2018 – Ağlak Arif (TV Filmi)

2017 – Hayati ve Diğerleri (Hayati Başkomiser) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Zülfikar Ülgen) (Sinema Filmi)

2015 – 2017 – Poyraz Karayel (Zülfikar) (TV Dizisi)

2013 – İntikam (Adem) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Faruk) (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Selim) (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Şefik Aker) (Sinema Filmi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Hüseyin) (TV Dizisi)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Necip) (TV Dizisi)

2010 – Hanımın Çiftliği (TV Dizisi)

2009 – Kış Masalı (TV Dizisi)

2006 – Sıla (Dilaver) (TV Dizisi)