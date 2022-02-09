Cem Yılmaz: Bazı filmlerim komik değil

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Karakomik film serisinin senaryosu kitap oldu. Yılmaz, yeni kitaplarını, "Fırından yeni çıktı" diye duyurdu.

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Türkiye'yi güldüren adam Cem Yılmaz'ın çok sevilen Karakomik filmleri serilerinin senaryoları ve senaryo notları kitap oldu.

İki ayrı kitaptan oluşan serinin ilk kitabı Karakomik filmlerinin de ilki olan “2 Arada” ve “Kaçamak” ikinci kitapta ise “Deli” ve “Emanet” serilerinin senaryoları bulunuyor.

2 Arada filminin karakteri Ayzek'le kusurlarını sevemeyenlere ışık tutan Cem Yılmaz “Emanet” filminde ise evlenme programında gördüğü kızla evlenmek isteyen Birol aracılığıyla teknoloji çağında sıkışmış kalmış insanların sorunlarına odaklanıp bizleri düşünmeye zorluyor.

“AYZEK HEPİMİZE AYNA TUTUYOR”

Kitabın arka kapağında şunlar yazıyor:

Türkiye'yi güldüren adam, karakomik türündeki filmlerle izleyiciyle buluştu. Karakomik filmlerin ilk serisi “2 Arada” ve “Kaçamak”ın senaryosu ve Cem Yılmaz'ın notları elinizde tuttuğunuz kitapta yer alıyor.

“Bazı filmlerim komiktir, bazıları değildir” diyen Cem Yılmaz'ın “2 Arada”, “Kaçamak”, “Emanet” ve “Deli” filmleri, “karakomik”; hayat gibi…

“2 Arada” filminin başkarakteri Ayzek de kusurunu ortadan kaldırmak istiyor; hepimiz gibi… Ayzek'le ayna tutuyor Cem Yılmaz, kusurlarıyla yüzleşememiş oluşumuza. Kusurlarımızı sevemezsek benliğimizde açılan derin yaranın kapanmadığını görüyoruz.

Dişleri olmayan bir karakterin dişlerini tedavi ettirdikten sonra gülümsemesini yitirmesidir Ayzek'in hikâyesi. Cem Yılmaz, bu kez hayatın “karakomik” yanını gösteriyor bizlere…

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