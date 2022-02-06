Cem Yılmaz: Hayat pahalılığından yakınmayan ya hırsızdır ya deli

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan komedyen Cem Yılmaz, ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli” diyen komedyen Cem Yılmaz, her şeyi simit fiyatı üzerinden tartışılmasından şüphelenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı değerlendirmeye yapılan yorumlara da cevap veren Yılmaz şöyle yazdı:

“Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol,su,elektrik olarak geri dönüyor !! Bir çok giden memnun ki yerinden,cck seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.

Otomobil Avrupada bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , “e var ki alıyon” diyo …lan hersey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan.Herseyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. “ Bari simit pahalı olmasın “ diye ideal mi olur. Peh !

İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi gecen hesapladıık da o yüzden konuşuyorum…yoksa biz de mi “Simit çok pahalı yaa “ diyip sıramızı savalım mı ? Memleket diyorum …zengin …zengin ! Yalnızca bizim haberimiz yok ! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün.” (Yazım hataları Cem Yılmaz’a aittir)