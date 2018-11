Cengiz Bozkurt kimdir? Cengiz Bozkurt nereli ve kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şu sıralar Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Jet Sosyete adlı komedi dizisinde Cengiz karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cengiz Bozkurt kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CENGİZ BOZKURT KİMDİR?

Cengiz Bozkurt, 24 Aralık 1965 yılında Nevşehir Gülyazı’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1984 yılında girdiği ODTÜ’de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okulunu bıraktı. İngiltere’ye gitti. 14 yılık İngiltere serüveninde işportacılık, şoförlük, tezgahtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeniyle, Londra’daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı. İngiltere’de Goldsmiths University of London’da “Medya ve İletişim” bölümünde yaparak 1996 da mezun oldu. Bu bölümde, Televizyon, sinema ve iletişim okudu.

2000 yılında Londra’da kurucuları arasında olduğu, Arcola Theatre’ın Genel Sanat Yönetmenidir.

2003'te Türkiye'ye dönen ve pek çok tiyatro oyununda, dizi ve filmde rol alan Cengiz Bozkurt’un geniş kitlelerce tanınması, o dönemlerde fenomen olan Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal karekteridir.

Cengiz Bozkurt 2 evlilik yaptı. İlk evliliği 1990 yılında bir İngilizce öğretmeni ile oldu ve bu evlilikten Çağlayan adında bir kız çocuğu var. Ardından ikinci evliliğini, İngiltere'de tanıştığı Moda tasarımcısı Hatice Kavak ile 2008 yılında yaptı. Bu evlilikten Kasım 2012’de Sena ve 2016 yılında Ada adında iki kız çocukları bulunuyor.

Cengiz Bozkurt şimdilerde Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Jet Sosyete adlı dizide Cengiz Özpamuk karakterine hayat vermektedir. Cengiz Bozkurt, 1.70 metre boyunda, 79 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2016 – 11. İTÜ Epgik Ödülleri – Yılın En Başarılı Sinema Erkek Oyuncusu

2010 – 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Kavşak

Cengiz Bozkurt’un rol aldığı tiyatro oyunları:

2011 – Bulanık (oyun) – İkincikat

2007 – Anna Karenina – Kent Oyuncuları

2005 – Küller Küllere – Birde Yolluk – Aksanat “Yeni Kuşak Tiyatro”

2004 – Aşk Delisi – Aksanat “Yeni Kuşak Tiyatro”

2003 – Inshmore’lu Yüzbaşı

Cengiz Bozkurt’un yönettiği tiyatro oyunları:

2006 – Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları

Cengiz Bozkurt’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Jet Sosyete (Cengiz Özpamuk) (TV Dizisi)

2018 – Ailecek Şaşkınız (Muzaffer) (Sinema Filmi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Tarık) (Sinema Filmi)

2017 – Görünen Adam (TV Dizisi)

2016 – Sen Benim Herşeyimsin (Birol) (Sinema Filmi)

2016 – Küçük Esnaf (Fahrettin) (Sinema Filmi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Şener) (TV Dizisi)

2016 – Görünen Adam (TV Dizisi)

2016 – Dr. Dilara (Carlo Barbaro) (Sinema Filmi)

2016 – Deli Dumrul (Sinema Filmi)

2016 – 50 Metrekare (TV Dizisi)

2015 – Kara Bela (Kudret) (Sinema Filmi)

2014 – İyi Biri (Mızrap) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Suat Güneş) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Kocamın Ailesi (Dilaver) (TV Dizisi)

2014 – Home Ofis (Hamdi) (TV Dizisi)

2014 – Eyyvah Eyvah 3 (Organizatör) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Nafi) (Sinema Filmi)

2013 – Sevdaluk (Muhtar Ali) (TV Dizisi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Nazım) (Sinema Filmi)

2013 – Ben de Özledim (Cengiz) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Aramızda Kalsın (Hall) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Müstahdem) (Sinema Filmi)

2012 – Takip: İstanbul (Sınır Görevlisi) (Sinema Filmi)

2012 – Kod Adı Venüs (Adamos) (Sinema Filmi)

2012 – Berlin Kaplanı (Emlakçı Tayyar) (Sinema Filmi)

2011 – Öz Hakiki Karakol (Hasan) (Sinema Filmi)

2011 – Vücut (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Leyla ile Mecnun (Erdal Bakkal) (TV Dizisi)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Hakkı) (Sinema Filmi)

2011 – Can (Fevzi) (Sinema Filmi)

2010 – Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2010 – Kaybedenler Kulübü (Taksici) (Sinema Filmi)

2010 – Kavşak (Vedat) (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Erdal) (TV Dizisi)

2009 – Ay Lav Yu (Sado) (Sinema Filmi)

2008 – Hüküm (Kısa Film)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Mafya) (Sinema Filmi)

2008 – Gitmek: Benim Marlon And Brandom (Azad) (Sinema Filmi)

2008 – For a Moment, Freedom (Otel Şefi) (Sinema Filmi)

2008 – Devrim Arabaları (Ender) (Sinema Filmi)

2007 – Yumurta (Birahane Sahibi) (Sinema Filmi)

2007 – Taş Yastık (Sinema Filmi)

2007 – Sevgili Dünürüm (Osman) (TV Dizisi)

2007 – Pazar- Bir Ticaret Masalı (Hasan (Taraftar)) (Sinema Filmi)

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Gardiyan Ekrem) (TV Dizisi)

2006 – Karagümrük Yanıyor (Sıtkı) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Duran) (TV Dizisi)

2005 – Seni Çok Özledim (Serhan Ertunç) (TV Dizisi)

2005 – Kırık Kanatlar (Eşkıya Şeref) (TV Dizisi)

2005 – Körfez Ateşi (Seslendirme) (TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Adnan Erdoğan Seslendirmesi) (TV Dizisi)