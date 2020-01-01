Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin oyuncu kadrosu ve konusu

Cingöz Recai, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün, senaristliğini Kerem Deren ve Pınar Bulut’un yaptığı 2017 yapımı Türk sinema filmidir. Peyami Safa’nın yarattığı roman kahramanının üçüncü beyaz perde uyarlamasıdır. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu oynamıştır.

CİNGÖZ RECAİ KONUSU

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.

CİNGÖZ RECAİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu – Cingöz Recai

Haluk Bilginer – Mehmet Rıza

Meryem Uzerli – Göze

Musa Uzunlar – Hayalet

Fatih Artman – Eren

Algı Eke – Hülya

Ushan Çakır – Arsen

Selim Bayraktar – Adil

Hakan Boyav – Ayıboğan

Serkan Keskin – Sadri