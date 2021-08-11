Çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman’dan açıklama

Evlat edindiği iki yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen ve hakkında çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılan şarkıcı Bulut Duman'dan açıklama geldi.

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İstanbul Kadıköy’de evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Bulut Duman (31) hakkında ‘çocuğun cinsel istismarına azmettirme’ suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede Duman’ın suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu öne sürülmüştü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Bulut Duman’ın Kadıköy’deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020’de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.’nün ifadesine göre Duman’ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede 2 yaşındaki mağdur çocuğun şüpheli Bulut Duman’ın çocuğu olduğu vurgulandı.

A.Ü.’nin Duman’ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman’ın A.Ü.’ye “Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar” şeklinde konuştuğu iddia edilmişti.

BULUT DUMAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Bulut Duman, “Ya çok rica ediyorum şu tanıdık gazetecilerinize haber yaptırıp gerçekmiş gibi milleti kandırmayın. Sosyal hizmetler ve bilirkişi raporlarına göre bir istismar olmadığı, çocuğum da benden hiçbir zaman alınmadığı halde iğrenç haberler yapıyorsunuz” dedi.

“EN UFAK BİR ŞÜPHE OLSAYDI, ŞU AN TATİLDE OLMAZDIK”

Kızıyla çok iyi anlaştığını ve onun çok mutlu olduğunu öne süren Bulut Duman, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm yakın çevrem, arkadaşlarım, dostlarım ve elbette beni takip edenler, kızımla mükemmel ve eşsiz bir baba-kız ilişkimiz olduğunu biliyorlar. Sokaktan geçenlerin bile her daim övgüsüne mazhar olmuşumdur. Çok samimi olarak söylüyorum, zerre keyfimiz kaçmıyor. Kimse de size ve yalan haberlerinize inanmıyor. Kızımı gören herkes onun zekası karşılığında şaşkınlığını gizleyemiyor. İnanılmaz mutlu bir çocuk ve onunla gurur duyuyorum. İş babalığım konusunda yetkinliğim ve babalığım noktasında kimsenin ağzını açmak haddi değil. Zaten aksi halde en ufak bir şüphe olsaydı, şu an evladımla tatilde olmazdık. Bu iftiraya ortak olan pisliklerden bazıları da ceza evinde olmazdı ve dışarda olanların da hukuki süreci devam ediyor olmazdı.”