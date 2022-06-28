Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Toplumsal sorunlara duyarlılığıyla da ön plana çıkan Arkın, sosyal medya hesabından bu sorunları birçok kez dile getirmişti. Arkın, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili de "Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Sozcu.com.tr

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Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın toplumsal sorunlara duyarlılığıyla da ön plana çıkan bir isimdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arkın, gündemdeki sorunlara da değinmişti.

Arkın, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa da duyarsız kalmamış ve barınma sorunuyla ilgili olarak “Üniversitedeyken ben de yaşadım bu sorunu. Kaç yıl oldu hâlâ bir şey değişmemiş. İki tane yurt yapmak… Saraylar yapıyoruz niye yurt yapmıyoruz ya?” diyerek tepkisini dile getirmişti.

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