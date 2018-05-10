Demet Evgar’dan ekonomik gönderme: Biz çekerken Euro 3 liraydı, çok zaman geçmiş!

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Evgar, geride bıraktığımız akşam kadrosunda bulunduğu ‘Aşkın Gözlere İhtiyacı Yok’ filminin galasına katıldı. Filmde rol aldığı arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısına geçen ve sorulara yanıt veren Evgar ekonomiyle ilgili de şaşırtıcı ve çarpıcı bir yorumda bulundu. Euro’nun önlenemez yükselişine göndermede bulunan oyuncu, filmin ne zaman çekildiğiyle ilgili sorulara şaşırtıcı ve bir o kadar da çarpıcı bir yorumda bulundu.

“BİZ ÇEKERKEN 3 LİRAYDI”

Filmde rol alan Demet Evgar, “Biz bu filmi çektiğimizde Euro 3 Türk Lira'sıydı. Uzun zaman oldu, üzerinden bayağı bir zaman geçti” şeklinde espri yaptı.

“AŞKIN GÖZLERE İHTİYACI YOK” FİLM FRAGMANI





