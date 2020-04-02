Dudullu Postası 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dudullu Postası 1. bölüm izle…

Dudullu Postası ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dudullu Postası son bölümde; Tayfur, gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki "Kayıp Babalar"ı bulmaya çalışıyor! Peki Dudullu Postası 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Dudullu Postası son bölüm izleme linki...

Dudullu Postası, Blu TV ardından ilk kez Kanal D’de yayınlanmaya başladı. Dizinin yayınlanan ilk bölümünde; Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan ve Cem'le çalışmaya başlayan Tayfur, bir yandan aşık olduğu Melis'e ulaşmaya çalışırken bir yandan da haber peşinde koşuyor.

DUDULLU POSTASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dudullu Postası yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

DUDULLU POSTASI FRAGMAN

DUDULLU POSTASI SON BÖLÜM İZLE

DUDULLU POSTASI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tayfur, gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki “Kayıp Babalar”ı bulmaya çalışıyor!

Dudullu Postası, gazeteciliği hayatının orta yerine koymuş, yeteneksizliğinden bihaber olan ama kendini de memleketin yegane gazetecisi sanan, kendine hayranlığıyla kör olan Asım’ın, Dudullu'da bir yerel gazete çıkarmak istemesiyle başlıyor.

Yeni açılan gazetede, arkadaşları Ersan ve Cem'le çalışmaya başlayan Tayfur, bir yandan aşık olduğu Melis'e, Melis'in abisi Eyüp'ü atlatarak ulaşmaya çalışırken diğer yandan da gazetedeki ekip arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki ‘Kayıp Babalar'ı bulmaya çalışacaktır.