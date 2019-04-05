Ebrar Alya Demirbilek kimdir? Ebrar Alya Demirbilek nereli ve kaç yaşında?

Ebrar Alya Demirbilek, 2013 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Hayat Dediğin dizisi ile yaşayan Ebrar Alya Demirbilek hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Ebrar Alya Demirbilek nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Gül Şadoğlu karakterini canlandıran Ebrar Alya Demirbilek hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ebrar Alya Demirbilek kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EBRAR ALYA DEMİRBİLEK KİMDİR?

Ebrar Alya Demirbilek, 30 Eylül 2013 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Daha 3 aylıkken televizyon hayatına adım atmış Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde yer almıştır. Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde yer alan Ebrar Alya Demirbilek bir çok reklam filminde de boy gösterdi.

Ebrar Alya Demirbilek şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Gül Şadoğlu karakterine hayat vermektedir. Ebrar Alya Demirbilek Terazi burcudur.

Ebrar Alya Demirbilek’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Gül) (TV Dizisi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Şirin) (TV Dizisi)

2015 – Sen bBenimsin (TV Dizisi)