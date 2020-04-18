Ebru Şallı oğlunun mezarına bunu yazdırdı

Ebru Şallı’nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Pars, dün Kilyos’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ebru Şallı’nın oğlunun mezarına yazdırdığı cümle ise görenleri duygulandırdı. Şallı, oğlunun mezarına “Sen benimlesin ponçik” yazdırdı.

Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan Ebru Şallı, oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: “Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi.”