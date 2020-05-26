Emre Kınay isyan etti: THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa…

Sosyal medya hesabından süreci takip eden ve tiyatroların da normalleşme sürecinde açılması gerektiğini sürekli olarak söyleyen Kınay, THY’nin uçuşlarına başlayacağını duyurmasının ardından sosyal mesafesiz bilet satmaya başladığını iddia ederek bunun kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa ki satıyor biz de tiyatroları açabiliriz demek ki”

Emre Kınay ayrıca takipçilerinden bu haksızlığın duyurulması için kendisine yardımcı olmalarını da istedi.

“BU KADAR SAÇMALIK YETER”

Alınan kararların çifte standart oluşturduğunu söyleyen Emre Kınay sözlerini şöyle sürdürdü: “Havalandırma ve kabin şartları içinde olmasına rağmen herkes yanyana oturup uçabilecekse herkese yanyana oturup maskesiyle tiyatro izleyebilir bu bir uygulamaya itirazdır, paylaşınız! Bu kadar saçmalık yeter!”