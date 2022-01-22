Enis Arıkan ile Selin Şekerci, Hadise’nin evlilik videosunu ti’ye aldı

Popçu Hadise sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evleneceğini duyurdu. Bunu gören oyuncu arkadaşlar Enis Arıkan ve Selin Şekerci, Hadise ile sevgilisini taklit ettikleri videoyu Instagram'da paylaştı.

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Geçen haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkisine nokta koyan popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik için ilk adımı attı. İş insanı, popçu sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

O anları dün Instagram hesabından duyuran Hadise, tektaşını gösterdiği videoya, “Bölümümüz şimdi başlıyor” diye yazdı.

Hadise’nin paylaştığı videoya, yüz binlerce beğeni ve yorum yağdı.

HAREKETLERİ İKİ ÜNLÜ İSMİN RADARINA TAKILDI

Ancak videoda, Hadise ile Mehmet Dinçerler’in birbirlerine aşkla sarıldıkları anlar, ünlü isimler Enis Arıkan ve Selin Şekerci’nin radarına takıldı.

Sıkı arkadaş oldukları bilinen ikili, çektikleri video ile Hadise’nin evlilik gönderisini fena ti’ye aldı.

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