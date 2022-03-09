Erdoğan’a bir tepki de Tarkan’dan: Büyük kayıp ve yanlış olur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine bir tepki de ünlü şarkıcı Tarkan'dan geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin ardından tepkiler yükselmeye devam ederken, Türkiye'nin ‘megastarı’ diye anılan ünlü şarkıcı Tarkan da bir paylaşımda bulundu.

“DEĞERLERİ BİLİNMELİDİR”

Tarkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Hayatlarımızı emanet ettiğimiz hekimlerimize hakettikleri saygıyla yaklaşılmalı, emeklerinin karşılığı olan haklar verilmelidir. Onları ülkemizden kaçırmak büyük kayıp ve yanlış olur. Hekimler bu ülkenin başının tacıdır. Değerleri bilinmelidir. Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım.”

KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Çıkardığı ‘Geççek’ şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda gündeme oturan Tarkan, son olarak zeytin alanlarını maden sahası haline getirebilecek karara tepki göstererek, “Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası” demişti. Tarkan, “Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.